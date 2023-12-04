Экспорт российского СПГ в Евросоюз достиг исторического максимума Kpler: экспорт российского СПГ в Европу в ноябре составил 1,75 млн тонн

Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в ноябре 2023 года достигли 1,75 млн тонн, что стало максимальным показателем за всю историю, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Kpler, которая отслеживает мировые поставки. Предыдущий рекорд был побит в декабре прошлого года и составил для европейских потребителей 1,737 млн тонн СПГ.

Основными покупателями СПГ в ноябре стали Франция и Бельгия. В эти страны шли поставки с заводов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Криогаз-Высоцк». Всего же с начала 2023 года РФ экспортировала 29,12 млн тонн СПГ, из которых 18,8 млн тонн — в ЕС.

Ранее стало известно, что США, пользуясь введенными против России санкциями, заработали на продаже СПГ в страны Европы более €50 млрд. После начала российской спецоперации на Украине американские газовые компании отправили на европейский рынок 36 млрд кубометров СПГ. При этом цена для европейских потребителей увеличилась вдвое, чем до СВО.

В конце ноября в «Газпроме» предположили, что Европа может снизить импорт СПГ. Это может произойти из-за сокращения потребления газа в регионе на фоне ослабления промышленного и экономического потенциалов. По данным компании, увеличение производства СПГ ожидается в России, Катаре и США, а снижение — в Австралии. Основной мировой прирост спроса будет обеспечен Китаем, Индией, а также государствами Юго-Восточной Азии.