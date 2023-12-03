Стало известно, сколько заработали США на поставках сжиженного газа в ЕС Eurostat: США из-за санкций заработали на продаже газа в ЕС более €50 млрд

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

США с февраля 2022 года поставили Евросоюзу сжиженный природный газ (СПГ) почти на €66,7 млрд, при этом без влияния антироссийских санкций американские компании получили бы на €52,2 млрд меньше, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. За год до начала российской спецоперации на Украине в среднем США поставляли СПГ на €725 млн в месяц.

Согласно подсчетам, за 20 месяцев с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года ЕС приобрел у американских компаний примерно 61 млрд кубометров газа на €66,7 млрд, или в среднем 3,1 млрд кубометров на €3,3 млрд в месяц.

Таким образом, антироссийские санкции позволили американским газовым компаниям отправить на европейский рынок с момента начала СВО 36 млрд кубометров СПГ. Цена для европейских потребителей при этом увеличилась вдвое, чем до спецоперации.

В конце ноября в «Газпроме» предположили, что Европа может снизить импорт СПГ. Это может произойти из-за сокращения потребления газа в регионе на фоне ослабления промышленного и экономического потенциалов. По данным компании, увеличение производства СПГ ожидается в России, Катаре и Соединенных Штатах, а снижение — в Австралии. Основной мировой прирост спроса будет обеспечен Китаем, Индией, а также государствами Юго-Восточной Азии.