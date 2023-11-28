Стало известно о возможном сокращении Европой импорта СПГ «Газпром»: Европа может сократить импорт СПГ

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Европа может снизить импорт сжиженного природного газа, сообщила пресс-служба «Газпрома». Согласно заявлению компании, это произойдет из-за сокращения потребления газа в регионе на фоне ослабления промышленного и экономического потенциалов.

Европа, наоборот, может сократить импорт СПГ. Это в значительной степени будет обусловлено сокращением потребления газа в регионе на фоне дальнейшего ослабления его экономического и промышленного потенциала, — сказано в сообщении.

Как добавили в «Газпроме», увеличение производства СПГ ожидается в России, Катаре и Соединенных Штатах, а снижение — в Австралии. Основной мировой прирост спроса будет обеспечен Китаем, Индией, а также государствами Юго-Восточной Азии. В российской компании также подчеркнули, что некоторые поставщики и производители СПГ не исполняют обязательства по долгосрочным контрактам. В «Газпроме» отметили, что недобросовестные действия ряда европейских и американских компаний негативно влияют на надежность поставок газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что российский газ поступает в некоторые страны Европы, которые объявляли об отказе от топлива из РФ. По его словам, компания поставляет газ на австрийский хаб, откуда он идет в другие страны Евросоюза и Юго-Восточной Европы.