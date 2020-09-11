В Финляндии попытались убить критиковавшего Кадырова блогера

https://static.news.ru/photo/b3b1f130-f45b-11ea-b76f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lomaev Musa/youtube.com

Живущего в Финляндии чеченского YouTube-блогера Мусу Ломаева попытались убить. Местные правоохранительные органы 10 сентября задержали подозреваемого.

Мужчина рассказал журналистам «Кавказ.Реалии», что финские силовики обеспечили ему охрану, а также ограничили активность в его блоге на время расследования. Он уверен, что за его убийство заказчики заплатили $500 тысяч.

Ломаев известен как критик главы Чечни Рамзана Кадырова и других представителей республиканской власти. В 2004 году его похищала грозненская милиция, а затем его обвинили в терактах против силовиков и пытали.

4 июля в Австрии был убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Блогера похоронили в Вене при усиленной охране. На траурную церемонию пришли члены диаспоры, а также родные и близкие. Вдова Умарова Зарема заявила, что продолжит дела мужа. Она считает, что к его убийству причастны власти Чечни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом категорически опровергла причастность официального Грозного к убийству. Сообщения об этом она назвала инсинуациями.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что в связи с совершённым преступлением между правоохранительными органами России и Австрии был установлен контакт, писал NEWS.ru.