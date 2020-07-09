Россия будет взаимодействовать с Австрией по расследованию убийства блогера

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Установлен контакт между правоохранительными органами России и Австрии в связи с убийством в пригороде Вены выходца из Чечни. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

С российской стороны подтверждена готовность к осуществлению тесного взаимодействия, — цитирует его «Интерфакс»

Любинский добавил, что по линии посольства у австрийских партнеров запрашивается дополнительная документальная информация для уточнения гражданской принадлежности и статуса пребывания в Австрии фигурантов дела.

Как писал NEWS.ru, ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин.

Сотрудники правоохранительных органов пока не могут подтвердить информацию о том, что причастные к стрельбе под Веной россияне являются выходцами из Чечни, сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия.