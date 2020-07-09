Захарова опровергла заявления о причастности Чечни к убийству в Австрии

https://static.news.ru/photo/2a0bd96e-c1ed-11ea-80fb-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 9 июля, прокомментировала заявления о причастности официального Грозного к убийству выходца из Чечни на территории Австрии. Дипломат отвергла все эти инсинуации.

По словам Захаровой, подобные доводы, к сожалению, появляются в различных публикациях об убийстве выходца из Чечни в Австрии. В материалах говорится о связи правительства республики с произошедшим.

Мы самым решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию, — приводит ТАСС слова официального представителя МИД РФ.

Ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, Мамихан Умаров был застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19:30 по местному времени.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Как ранее передавал NEWS.ru, установлен контакт между правоохранительными органами России и Австрии в связи с убийством в пригороде Вены выходца из Чечни. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.