В Евросоюзе предложили не открывать внешние границы до конца июня

https://static.news.ru/photo/77e54510-a723-11ea-affa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Главы МВД Евросоюза рекомендовали продлить закрытие внешних границ до конца июня. Такое решение было принято по итогам заседания Совета ЕС в пятницу, 5 мая, проведённого в формате видеоконференции.

Как рассказала государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас, на заседании министры обсудили перспективы снятия ограничений на внешних границах, и было предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что до конца июня страны Евросоюза должны открыть свои внутренние границы до конца июня, поскольку ситуация с коронавирусом быстро улучшается.

Как писал NEWS.ru, Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющих одним гражданам передвигаться свободно, а другим — с ограничениями. Сроки вступления стран в пандемию разные, и сегодня Италия возобновляет передвижение, готовясь принимать и приезжих из Европы, заявил министр иностранных дел Луиджи ди Майо.

Накануне свои границы для туристов более чем из ста стран открыла Черногория. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран.