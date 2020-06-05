В Евросоюзе предложили не открывать внешние границы до конца июня

Главы МВД Евросоюза рекомендовали продлить закрытие внешних границ до конца июня. Такое решение было принято по итогам заседания Совета ЕС в пятницу, 5 мая, проведённого в формате видеоконференции.
Как рассказала государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас, на заседании министры обсудили перспективы снятия ограничений на внешних границах, и было предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца,
Ранее сообщалось, что до конца июня страны Евросоюза должны открыть свои внутренние границы до конца июня, поскольку ситуация с коронавирусом быстро улучшается.
Как писал NEWS.ru, Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющих одним гражданам передвигаться свободно, а другим — с ограничениями. Сроки вступления стран в пандемию разные, и сегодня Италия возобновляет передвижение, готовясь принимать и приезжих из Европы, заявил министр иностранных дел Луиджи ди Майо.
Накануне свои границы для туристов более чем из ста стран открыла Черногория. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран.
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