В Европе отреагировали на историю с пленным российским солдатом ЕКПП изучит детали жесткого обращения с военным ВС РФ в украинском плену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский комитет по предотвращению пыток рассмотрит ситуацию с российским военным Денисом Резниковым, попавшим в украинский плен, заявила правозащитница Ирина Вихорева. Данные военнослужащего внесли в список после жалобы на жестокое обращение, передает РИА Новости.

Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что внесли имя Резникова в свой список, — отметила она.

По словам правозащитницы, в ЕКПП заверили, что история с Резниковым получит продолжение, когда представители организации окажутся на Украине. Утверждается, что они установят детали попадания солдата в плен, условия его содержания, а также выяснят дальнейшую судьбу военного.

Как отмечает агентство, Резников стал добровольцем в конце 2022 года, через полтора года участия в боях он попал в плен. Заявляется, что после этого украинские спецслужбы угрожали его дочери и требовали снимать на фото военные объекты, в обмен на это они обещали прекратить пытки в отношении мужчины.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что процесс обмена пленными между Москвой и Киевом был приостановлен несколько месяцев назад. По ее словам, так произошло из-за «надуманных требований» украинской стороны.