В Еврокомиссии рассказали, как будут оценивать вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e129ec3c-8bc6-11eb-bb95-96000091f725_660.jpg Фото: Ben Birchall/ТАСС

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором Евросоюза, проводит постепенную оценку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как пояснила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина, этот процесс ничем не будет отличаться от подхода к вакцинам других производителей.

Процесс будет таким же, как для всех вакцин. Хочу заверить всех в том, что проводится чёткий и скрупулёзный анализ всех данных, — сказала Галлина, выступая на заседании комитета Европарламента.

«Спутник V» проходит процедуру регистрации в ЕМА с 4 марта, по информации СМИ, препарат может быть одобрен в мае. Вместе с тем ряд европейских стран, не дожидаясь одобрения, начал использование российской вакцины в экстренном порядке.

В Европе высказываются противоречивые мнения относительно «Спутника V». Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина. По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

Между тем, как писал NEWS.ru, «Спутник V» официально одобрен уже в 56 странах мира. Очередным государством, где препарат получил регистрацию, стал Вьетнам.