В ЕС заявили о неспособности остановить строительство «Северного потока-2»

https://static.news.ru/photo/904f7e64-f74f-11ea-8f93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2

Институты Евросоюза не имеют полномочий остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Выступая на сессии Европейского парламента, он подчеркнул, что повлиять на этот процесс могут только те страны сообщества, которые продвигают проект.

Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить «Северный поток – 2», — сказал Боррель.

Комментируя призывы ряда депутатов остановить строительство газопровода, чтобы «наказать Россию» за инцидент с Алексеем Навальным, которого, по данным властей Германии, отравили веществом из группы «Новичок», глава внешнеполитической службы напомнил, что Еврокомиссия «никогда не высказывала особого оптимизма насчет этого проекта», передаёт ТАСС.

Конечно, отравление Навального будет иметь последствия для отношений России и ЕС, мы будем обсуждать этот вопрос на встрече глав МИД, — заявил Боррель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новый режим санкций ЕС, который разрабатывается для ответных мер на нарушения прав человека, могут назвать в честь российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со «списком Магнитского» в США.