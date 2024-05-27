В ЕС задумали организовать переговоры с Россией по украинскому конфликту Bloomberg: в ЕС допускают саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии

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Европейский союз хочет организовать осенью новый саммит по Украине и пригласить туда Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, встреча может пройти в Саудовской Аравии.

По словам официальных лиц ЕС, важно понять, как грамотно перейти от июньской конференции в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии. Отмечается, что участие России в переговорах по Украине имеет большое значение.

Ранее МИД Китая заявили, чт Пекин выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом. Так ведомство ответило на призыв президента Украины Владимира Зеленского к китайскому лидеру Си Цзиньпину и американскому президенту Джо Байдену принять участие в саммите в Швейцарии.

До этого киевский политический деятель Олег Соскин заявил, что Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Зеленского. По словам экс-советника президента Украины, глава Белого дома понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Как считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, мероприятие не имеет перспектив без участия в ней России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.