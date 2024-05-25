Полянский высказался о будущем конференции в Швейцарии по Украине Полянский: конференция по Украине в Швейцарии бесперспективна без участия России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Международная конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне, не имеет перспектив без участия в ней России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.

Мягко говоря, добавленной стоимости от этого [мероприятия] практически нет. Мы неоднократно высказывались об этой псевдомирной конференции и заявляли, что двигаться в этом направлении совершенно бессмысленно, — сказал Полянский.

Многие страны разделяют позицию Москвы, что в мирной конференции должны участвовать как Украина, так и Россия, продолжил он. Кроме того, она должна затрагивать коренные причины конфликта. Полянский уверен, что те, кто рассчитывает услышать содержательные дискуссии в Швейцарии, будут «крайне разочарованы».

Мы совершенно четко и многократно изложили нашу позицию на площадке Совета Безопасности ООН и в других форматах. Не думаю, что остаются какие-либо сомнения в нашей позиции по данному вопросу, — заключил дипломат.

Ранее Полянский признал, что на текущий момент Россия и Украина «крайне далеки» от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта. При этом причины сложившейся ситуации понятны, отметил он.