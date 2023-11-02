В ЕС задались вопросом, что делать в случае прекращения поставок газа из РФ Член ЕП Томак узнал у Еврокомиссии о планах при прекращении поставок газа из РФ

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В Евросоюзе задались вопросом, что делать в случае прекращения поставок газа из России. К Еврокомиссии обратился член Европарламента от Румынии Евгений Томак. Как пишет Lenta.ru, он уточнил, готов ли Запад к возможному отказу от российского топлива и какие стратегии будут применены в случае реализации подобного сценария.

7–8 декабря 2022 года были проведены учения «осушки» с целью проверки оперативной готовности ЕС к газовому кризису, в том числе в случае тотального перебоя в поставках газа из России и других гипотетических перебоев в источниках поставок, — напомнил Томак.

Учения показали, что страны — участницы Евросоюза и Еврокомиссия готовы к потенциальному газовому кризису. Но, по данным отчета, отметил Томак, существует ряд проблем, которые необходимо решить. В связи с этим член ЕП захотел узнать, как Еврокомиссия оценивает готовность оказаться полностью отрезанной от российского газа.

Какие точные шаги следует предпринять в случае полного прекращения поставок газа из России? Каковы предполагаемые финансовые последствия такого перерыва как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе? Поскольку Румыния была активным участником «осушки», какие конкретные последствия возникнут в ситуации Румынии? — говорится в тексте обращения.

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Брюсселе ранее пришли к мнению, что финансовая помощь Украине останется приоритетной. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС настроен решительно в вопросе выделения денег Киеву.