Евросоюз пообещал продолжить финансирование Украины Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились и впредь выделять деньги Украине

Фото: Игорь Егоров/Sputnik/РИА Новости

Шарль Мишель

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Брюсселе пришли к мнению, что финансовая помощь Украине останется приоритетной, заявил на брифинге глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что ЕС настроен решительно в вопросе выделения денег Киеву. Трансляция выступления политика велась на YouTube-канале организации.

Украина остается для нас приоритетом, мы решительно настроены действовать в финансовых вопросах. Это касается наших дебатов об изменении многолетнего бюджета, — подчеркнул Мишель.

В первый день саммита, 26 октября, главы государств и правительств Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по вопросу увеличения многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года. Это, по словам Еврокомиссии, необходимо, чтобы продолжать выделять финансы на нужды Украины. Разногласия в обсуждение внесли Венгрия и Словакия, которые отказались отдавать деньги налогоплательщиков ВСУ. Также премьер Бельгии Александер Де Кроо сказал, что не против помощи Киеву, но попросил Еврокомиссию найти другие источники финансирования. С этой же позицией согласились еще несколько европейских государств.

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обвинил премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что его отказ помогать Украине выглядит как неприличный жест «средним пальцем». Беттель добавил, что Евросоюз не должен становиться «заложником» Будапешта.