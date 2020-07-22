В ДНР согласовали дополнительные меры контроля по прекращению огня

https://static.news.ru/photo/6c26e3a0-cc44-11ea-ae05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба МИД самопровозглашённой Донецкой Народной Республики сообщила о том, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.

Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Заседание контактной группы проходило в видеорежиме. Начиная с 21 июля на территории Донбасса действует бессрочное перемирие.

Ранее экс-депутат Рады предрёк Украине потерю ещё восьми областей. По его словам, реформы, которые были проведены людьми, пришедшими к власти в результате Майдана, уничтожили институт власти и правоохранительные органы в стране.

Как писал NEWS.ru, Евгений Мураев, комментируя «отказ» Киева от Донбасса, выразил уверенность в том, что властям проще сэкономить и не платить своим бывшим гражданам, а также не решать языковой вопрос и массу других проблем.