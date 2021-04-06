В ДНР испугались скопления украинских военных на линии соприкосновения

https://static.news.ru/photo/e5f43fe4-96d7-11eb-9350-96000091f725_660.jpg Фото: UkrainianLandForces/facebook.com

К линии соприкосновения в Донецкой области стянуты сотни танков и артиллерийских систем, а также десятки тысяч человек личного состава украинской армии. Об этом заявил замминистра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, непосредственно на линии соприкосновения сосредоточены семь бригад, в составе каждой из которых — свыше двух тысяч человек. Кроме того, присутствуют бригады тыловые, подразделения МВД, Нацгвардии и спецназ СБУ.

Всего <...> сосредоточено именно в части ДНР около 40 тысяч личного состава, — сказал Безсонов в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в той части Донецкой области, которая контролируется ВСУ, находится свыше 300 артсистем различного калибра и более 200 танков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин допустил, что украинские войска могут начать полномасштабную атаку на Донбасс. Он отметил, что у Киева всё готово для этого.

Между тем глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина ожидает от США разрешения на применение силового сценария в Донбассе, а также рассчитывает на поддержку оружием и финансами. По её мнению, от позиции Вашингтона и будет зависеть решение Киева о наступлении в Донбассе, писал NEWS.ru.