В Днепре после взрыва обрушился девятиэтажный дом

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Часть девятиэтажного дома рухнула в украинском Днепре после взрыва, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате обрушения погиб один человек и пострадали 12, в больницу доставили шестерых. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Лысак уточнил, что повреждения получили четыре верхних этажа дома. Он также предположил, что в квартирах и припаркованных рядом машинах могут быть заблокированы люди.

На сайте Министерства цифровой трансформации Украины ранее появилась информация, что воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны. В ведомстве также отметили, что в небо был поднят самолет МиГ-31К.

Накануне в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что на юге Украины прогремел взрыв. Он уточнил, что громкие хлопки слышны в городе.

До этого серия взрывов произошла в окрестностях Харькова. По информации украинских СМИ, они, вероятно, были зафиксированы за пределами города. Также в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.