В Дании снова сожгли Коран Reuters: протестующие сожгли Коран перед посольством Ирака в Дании

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Группа протестующих сожгла Коран перед посольством Ирака в Копенгагене, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что акцию провела праворадикальная группа «Датские патриоты».

Организатор демонстрации в Копенгагене растоптал Коран и поджег его на подносе из фольги рядом с иракским флагом на земле. Группа протестующих, которая называет себя «Датские патриоты» уже провела аналогичную акцию 21 июля и транслировала ее в прямом эфире в соцсетях. Полиция не уточняла, что речь шла именно о Коране.

Ранее полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Правоохранители вызвали подкрепление со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки в связи с проведением акции протеста. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение.

Позднее, 15 июля, в Стокгольме также разрешили сжечь Тору и Библию около здания посольства Израиля. Заявку на публичное собрание подал 30-летний местный житель города. Свои действия он назвал ответом на надругательство над Кораном у мечети Стокгольма.