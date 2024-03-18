В Букингемском дворце сообщили о состоянии Карла III В Букингемском дворце сообщили, что Карл III продолжает исполнять обязанности

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцелярия короля Великобритании Карла III опровергла слухи о его смерти, которые распространил ряд СМИ. Как сообщили ТАСС в Букингемском дворце, король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами.

Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами, — сказано в сообщении.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о смерти короля Великобритании Карла III. В качестве доказательства этому сообщению было прикреплено сгенерированное фото, на котором от лица Букингемского дворца сообщается о кончине 75-летнего монарха. При этом никаких данных о смерти короля ни одно британское СМИ не давало. Это сообщение опровергли спустя считаные минуты.

Между тем в Великобритании спустили флаг над Букингемским дворцом и некоторыми правительственными зданиями. Подобные действия предпринимают в случае объявления о смерти короля или члена королевской семьи. СМИ призывают британцев внимательно следить за новостями, а некоторые из них отмечают, что для нации готовят «важное послание». Кроме того, производственный отдел BBC Events был уведомлен о необходимости следить за «важным заявлением» королевской семьи в связи с текущими проблемами со здоровьем. Известно, что проблемы со здоровьем сейчас испытывают два члена монаршей семьи — король Карл III и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.