В Британии скончался Уильям Шекспир, вторым привитый от COVID-19

В Великобритании в возрасте 81 года умер Уильям Шекспир — второй человек, получивший прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации издания, Шекспир
8 декабря 2020 года мужчина был привит вакциной Pfizer/BioNTech в медцентре при Университете Ковентри.
Первым в мире человеком, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.
Ранее сообщалось, что британская модель Стефани Дюбуа скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Причиной смерти стал тромбоз.