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В Британии скончался Уильям Шекспир, вторым привитый от COVID-19

00:06, 26 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Великобритании в возрасте 81 года умер Уильям Шекспир — второй человек, получивший прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, Шекспир умер в больнице в результате инсульта после продолжительной болезни, которая не была связана с коронавирусом.

8 декабря 2020 года мужчина был привит вакциной Pfizer/BioNTech в медцентре при Университете Ковентри.

Первым в мире человеком, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.

Ранее сообщалось, что британская модель Стефани Дюбуа скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Причиной смерти стал тромбоз.

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