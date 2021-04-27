В Британии раскритиковали просьбу поляков прислать войска НАТО из-за РФ

https://static.news.ru/photo/c99aff22-a7f3-11eb-857e-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Польши, согласно которому Россия хочет возродить империю, поэтому Варшаве необходимо, чтобы в стране присутствовали войска НАТО. С соответствующей просьбой выступило польское правительство.

Подписчики издания, критикуя просьбу европейского государства, отметили, что это Польша, а не РФ хочет создать империю. Некоторые связали это желание с попыткой государственного переворота в Белоруссии, сказав, что именно Варшава потратила на это более $50 млн. Другие комментаторы заметили, что Польша хочет призвать кого-то воевать вместо себя. Один из британцев подчеркнул, что эту страну лучше было бы отдать России и ФРГ.

Как выразился комментатор, многие эксперты говорят, что армия России на 80% является оборонительной.

Так что хватит тут раздувать военную истерию, на нас скорее нападёт наша «союзница» Америка, если мы в один прекрасный день откажемся последовать за ней на какую-нибудь войну или откажемся размещать у себя её военные базы. В данный момент США одновременно бомбят шесть разных стран, превосходят по размерам военного бюджета десять следующих за ними стран, причём семь из них являются союзницами Америки. И тем не менее Россия всё равно у нас — главная проблема, — написал британец.

Ещё один читатель издания, обращаясь к Польше, призвал государство не волноваться. По его словам, «сонный Джо» проспится и всех спасёт. Если, конечно, вспомнит, кого именно ему нужно спасать.

Ранее читатели немецкого журнала Spiegel испугались присутствия российской армии на границе с Украиной. Пользователи Сети поспешили обвинить в происходящем Киев и Вашингтон.

Один из комментаторов, испугавшийся российских военных, написал, что нельзя дать Украине втянуть Германию в войну. По его мнению, все действия официального Киева направлены на то, чтобы страну приняли в НАТО. Следовательно, в случае войны дело придётся иметь со всем Альянсом.