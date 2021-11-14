Британцы оценили идею вступить в войну с РФ на стороне Украины

Читатели британского издания Mirrior оценили идею отправки военнослужащих на Украину в случае начала вооружённого конфликта с Россией.

Ранее издание опубликовало материал, в котором сообщило, что Лондон готов направить для поддержки киевских властей 600 бойцов сил специального назначения, в случае начала конфликта между Украиной и РФ.

Читатели издания не согласились с позицией руководства своего государство. В частности, пользователи отметили, что в случае начала масштабного вооружённого конфликта спастись не удастся никому, а британская армия в нынешнем её виде определёно не сумеет никому и ничем помочь.

Если начнётся третья мировая, не будет такого места, где бы мы могли спрятаться, нам всем придет конец. Давайте честно, после сокращений, под которые подпала британская армия, она не сможет сражаться как следует. Путин просто проглотит ее целиком. Борис Джонсон не может мобилизовать войска даже для того, чтобы отбросить беженцев от Великобритании. <...> Такие темы, как Россия или Украина, отвлекают внимание людей от политических скандалов. Это просто удобный манёвр, — высказались читатели.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине и призвал к деэскалации конфликта. Своё заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники выразили опасения коллегам из Евросоюза в связи с тем, что Россия якобы не исключает вероятности вторжения на Украину.

Перед этим представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины. По его словам, любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США.