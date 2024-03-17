В Австрии озвучили позицию по отправке войск на Украину Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о недопустимости отправки войск на Украину

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Австрия считает недопустимой отправку своих военных на Украину в силу нейтралитета, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF. По его словам, Вена придерживается той же позиции и в вопросе поставок военной помощи Киеву. При этом в НАТО консенсуса по этой проблеме нет, добавил он.

Считаю такие обсуждения ненужными. Очевидно, что Австрия говорит нет. Мы будем придерживаться нейтралитета. Никакой отправки военных, никаких поставок военного материала, оружия и боеприпасов для Украины, — сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Белый дом обеспокоен сокращением американского вооружения в связи с поставками военной помощи Вооруженным силам Украины. При этом он уточнил, что Вашингтон пока не видит угрозы национальной безопасности США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает иначе. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном он заявил, что США рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева. По его словам, отказ от военной помощи и Европу подвергнет большой опасности.