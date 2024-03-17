Белый дом признал сокращение запасов вооружения из-за поставок ВСУ Кирби: США обеспокоены сокращением вооружения из-за поставок военной помощи ВСУ

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Белый дом обеспокоен сокращением американского вооружения в связи с поставками военной помощи Вооруженным силам Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC, отвечая на вопрос о состоянии боеготовности страны. При этом он уточнил, что Вашингтон пока не видит угрозы национальной безопасности США.

Да, это вызывает беспокойство. Мы еще не достигли той стадии, когда наша национальная безопасность и наши планы по проведению операций окажутся под угрозой. Но это абсолютно точно тот вопрос, от которого нельзя отвлекаться, — сказал он.

Кирби добавил, что каждое решение о предоставлении нового пакета военной помощи ВСУ было принято с учетом анализа ситуации в сфере нацбезопасности. По его словам, Вашингтон мог позволить себе финансирование Киева благодаря наращиванию оборонной промышленности.

По мере того, как мы предоставляли больше [военной помощи] и истощали свои запасы, мы делали все возможное, чтобы сотрудничать с оборонной промышленностью для пополнения запасов, — пояснил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева. По его словам, отказ от военной помощи и Европу подвергнет большой опасности.

12 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о решении Белого дома передать Украине новый пакет военной помощи на $300 млн. В него вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Салливан отметил, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения вооружения ВСУ. Он выразил надежду, что он сможет помочь Киеву закрыть «насущные потребности».