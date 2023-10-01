Власти Армении сообщили о завершении переезда беженцев из Карабаха

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Интенсивность потока вынужденных переселенцев из Карабаха в Армению за последние сутки снизилась, процесс подходит к завершению, заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян. По ее словам, в страну переехали более 100 тысяч человек, передает ТАСС.

Интенсивность перемещения вынужденных переселенцев из Карабаха в Армению за последние сутки снизилась, оно подходит к своему логическому завершению. Последние из тех, кто хотел переехать в Армению, делают это сейчас. На данный момент в Армению перебрались 100 514 вынужденных переселенцев. По сравнению с предыдущими данными прирост минимальный, — сказала Багдасарян.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению лишь в том случае, если их проживание в регионе станет невозможным. По его словам, исход армян из Карабаха не является главной задачей Еревана.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.