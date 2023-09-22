«Через полчаса»: Пашинян о возможном возращении жителей Карабаха домой Пашинян заявил о возможном возвращении жителей Карабаха в свои дома

Жители Карабаха возможно в ближайшее время смогут вернуться в свои дома, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, появилась надежда на положительное развитие ситуации в регионе. Он добавил, что 22 сентября в Ханкенди будет доставлена гуманитарная помощь, передает «Sputnik Армения».

Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной, мы на постоянной связи с коллегами из Нагорного Карабаха. Однако надо понимать, что уже через полчаса могут появиться какие-то изменения, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что исход армян из Карабаха не является основным планом Еревана. Пашинян уточнил, что переезд жителей Карабаха на территорию Армении возможен лишь в том случае, если их проживание в собственных домах в регионе станет невозможным.