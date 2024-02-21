«Узурпация власти»: в Киеве раскрыли перспективы Зеленского Экс-депутат Карпунцов: Зеленский попадает под статью за узурпацию власти

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы не попасть под уголовную статью, сказал бывший депутат Рады и доктор юридических наук Валерий Карпунцов. По его словам, уже после 21 мая легитимность Зеленского будет под вопросом, поскольку Конституция не запрещает выборы президента во время чрезвычайного или военного положения, передает «Страна.ua».

Норма Конституции говорит о том, что нет запрета на выборы президента во время чрезвычайного или военного положения. <...> Если президент решит пересидеть полномочия, не уйти в отставку добровольно, то<...> в данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идет узурпация власти и это уже квалифицируется по уголовному кодексу, — заявил эксперт.

Законодательство Украины не адаптировано под сегодняшнюю ситуацию, напомнил экс-депутат. По его мнению, надо или принимать переходное законодательство, или принять необходимые для проведения выборов меры.

Бывший премьер страны Николай Азаров ранее отметил, что решение Владимира Зеленского не проводить весной президентские выборы на Украине связано со страхом потерять свое место, однако без голосования политик становится «нелегитимным президентом». После отставки главкома ВСУ Валерия Залужного шансы у действующего главы государства на переизбрание были бы невысоки, резюмировал политик.

До этого бывший министр по делам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что Зеленский лишится части своих полномочий уже весной. В мае глава государства станет исполняющим обязанности президента, констатировал экс-министр, так как выборы нового главы государства не проводились.