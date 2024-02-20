Экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский отложил выборы Азаров: Зеленский отложил выборы президента Украины из-за страха потерять пост

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Решение Владимира Зеленского не проводить весной президентские выборы на Украине связано со страхом потерять свое место, однако без голосования политик становится «нелегитимным президентом», заявил бывший премьер страны Николай Азаров. По его мнению, после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного шансы у действующего главы государства на переизбрание были бы невысоки, пишет РИА Новости.

Решение его незаконно, и 21 мая 2024 года он становится никем. Ты можешь ссылаться на что угодно: на военное положение, на войну. Кстати, войну-то он не объявил. Формально, официально войны нет. Так в связи с чем ты отложил выборы? Только в связи с одним — боязнью эти выборы проиграть, — заявил Азаров.

Накануне Азаров, поясняя, почему полномочия Зеленского как президента Украины истекают 21 мая, сослался на конституцию, которая не предусматривает отмену выборов даже в случае введения военного положения. По его словам, именно на это должны обратить внимание все противники Киева.

Ранее бывший министр по делам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука также заявлял, что Зеленский лишится части своих полномочий уже весной. По его словам, в мае глава государства станет исполняющим обязанности президента, так как выборы нового главы государства не проводились. Отмечается, что Зеленский лишится права принимать важные решения по кадровым назначениям в правительстве и в силовых ведомствах Украины.

12 февраля Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. Также он продлил всеобщую мобилизацию до этого же срока.