«Уже за гранью»: принц Уильям зол на Маркл за неуважение к Кейт и королеве

https://static.news.ru/photo/faed034a-a924-11eb-928a-96000091f725_660.jpg Принц Уильям Кембриджский Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внук королевы Елизаветы II и будущий наследник престола принц Уильям на самом деле очень злится на жену своего брата Меган Маркл.

Ещё до того как Марк и Гарри дали интервью американской журналистке Опре Уинфри об отношениях с королевской семьёй Великобритании, от которой они отделились, отношения Уильяма с невесткой складывались сложно.

MailOnline пишет, что принца раздражало отношение Меган к его супруге Кейт Миддлтон. А интервью ещё больше усугубило ситуацию.

Сказать, что Кейт заставляла ее плакать, — было за гранью, — сказано в материале.

Также Маркл некоторыми своими словами и намёками проявила неуважение к самой Елизавете II, что окончательно разгневало Уильяма. Он уже около года злится на актрису, рассказал изданию обозреватель Дэн Вуттон.

Это было ещё до того, как Меган побеседовала с Опрой Уинфри, напала на его любимую жену, а затем обвинила его семью в расизме и безразличном поведении по отношению к человеку с проблемами психического здоровья, отметил эксперт.

Как сообщил высокопоставленный инсайдер из королевской семьи, «многие противоречия начались с проблем между Кейт и Меган, а также Уильямом и Гарри, но, возможно, самые большие сложности сейчас существуют между Уильямом и Меган».

Ранее NEWS.ru писал, что смерть королевы Елизаветы II станет крахом для монархии в стране, считают эксперты. Дальше страну ждёт общественное обсуждение, в которое, скорее всего, придётся включиться парламенту страны.