Ущерб от землетрясения в Загребе оценили в $6 млрд

Ущерб от землетрясения магнитудой 5,3, которое произошло в столице Хорватии месяц назад, составляет порядка 42 млрд кун (около $6 млрд). Для оплаты восстановительных работ страна будет искать помощь извне, заявили в правительстве.
В результате разрушений, вызванных подземными толчками в Загребе 22 марта, один человек погиб, ещё 27 пострадали. Многим людям пришлось покинуть свои дома, так как здания оказались повреждены,
Наши эксперты, которые также консультировались с зарубежными коллегами, оценивают ущерб примерно в 42 млрд кун. Самый неотложный вопрос — завершение ремонта дымоходов, систем водоснабжения и отопления, чтобы люди могли вернуться в свои дома, — заявил министр строительства Предраг Штромар.
После этого, по словам члена кабмина, строители займутся ремонтом больниц и школ. Хорватские власти намерены обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии и Всемирному банку.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал мартовское землетрясение в Загребе сильнейшим за 140 лет, писал NEWS.ru.
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