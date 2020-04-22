Ущерб от землетрясения в Загребе оценили в $6 млрд

https://static.news.ru/photo/83ece1be-8488-11ea-b576-fa163e074e61_660.jpg Загреб, Хорватия Фото: PA Images/ТАСС

Ущерб от землетрясения магнитудой 5,3, которое произошло в столице Хорватии месяц назад, составляет порядка 42 млрд кун (около $6 млрд). Для оплаты восстановительных работ страна будет искать помощь извне, заявили в правительстве.

В результате разрушений, вызванных подземными толчками в Загребе 22 марта, один человек погиб, ещё 27 пострадали. Многим людям пришлось покинуть свои дома, так как здания оказались повреждены, передаёт Reuters.

Наши эксперты, которые также консультировались с зарубежными коллегами, оценивают ущерб примерно в 42 млрд кун. Самый неотложный вопрос — завершение ремонта дымоходов, систем водоснабжения и отопления, чтобы люди могли вернуться в свои дома, — заявил министр строительства Предраг Штромар.

После этого, по словам члена кабмина, строители займутся ремонтом больниц и школ. Хорватские власти намерены обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии и Всемирному банку.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал мартовское землетрясение в Загребе сильнейшим за 140 лет, писал NEWS.ru.