https://static.news.ru/photo/09519c92-6c28-11ea-8595-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Filip Horvat/TASS

Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал землетрясение в Загребе сильнейшим за 140 лет.

Его эпицентр находился в семи километрах севернее города на глубине 10 километров. Пострадал 15-летний подросток, он находится в реанимации в критическом состоянии. На него упала часть фасада.

Землетрясение было силой около 5,5 балла по шкале Рихтера, значит — самое сильное в последние 140 лет, — заявил премьер Хорватии.

Экстренные службы уже приступили к устранению последствий, премьер призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.

Мэр Загреба Милан Бандич заявил, что власти пока не располагают результатами оценки материального ущерба. По данным местных СМИ, у некоторых домов обрушились фасады, в Загребе пропали электричество и вода. Представитель католического епископата заявил о том, что у южной башни Загребского кафедрального собора «отломился верх», сообщает РИА Новости.

Посольство РФ в Загребе сообщило, что данных о пострадавших российских гражданах при землетрясении не поступало.

NEWS.ru писал, что в начале марта в Хорватии открыли памятник Юрию Гагарину. Бюст скульптора Алексея Леонова установили в Парке героев на территории Астрономического центра города Риека.