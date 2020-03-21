Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал землетрясение в Загребе сильнейшим за 140 лет.
Его эпицентр находился в семи километрах севернее города на глубине 10 километров. Пострадал 15-летний подросток, он находится в реанимации в критическом состоянии. На него упала часть фасада.
Землетрясение было силой около 5,5 балла по шкале Рихтера, значит — самое сильное в последние 140 лет, — заявил премьер Хорватии.
Экстренные службы уже приступили к устранению последствий, премьер призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.
Мэр Загреба Милан Бандич заявил, что власти пока не располагают результатами оценки материального ущерба. По данным местных СМИ, у некоторых домов обрушились фасады, в Загребе пропали электричество и вода. Представитель католического епископата заявил о том, что у южной башни Загребского кафедрального собора «отломился верх»,
Посольство РФ в Загребе сообщило, что данных о пострадавших российских гражданах при землетрясении не поступало.
NEWS.ru писал, что в начале марта в Хорватии открыли памятник Юрию Гагарину. Бюст скульптора Алексея Леонова установили в Парке героев на территории Астрономического центра города Риека.
Добавьте наши новости в избранные источники