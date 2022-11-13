Университет Каталонии отменил выставку пресс-офицера полка «Азов»

Фото: polkazov/t.me

Руководство Политехнического университета Каталонии решило отменить фотовыставку пресс-офицера полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Козацкого, сообщили в пресс-службе учебного заведения в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Пользователи соцсетей написали множество жалоб на фотографа, ранее публиковавшего снимки пирогов с изображением свастики и другой нацистской символикой.

По поводу появившейся информации об авторе выставки в библиотеке Феррате сообщаем, что произведение было изъято и что университету не было известно об идеологии автора. Университет радикально отвергает нацизм и сожалеет о сложившейся ситуации, — сказано в сообщении.

Как сообщает SHOT, важную роль в разоблачении Козацкого сыграл украинский блогер Анатолий Шарий, который в данный момент живет в Барселоне. Он распространил фотографии с «фашистским» пирогом, а также снимки фотографа в одежде с символикой «Азова».

Жаль, что я не увидел раньше. А то никакой экспозиции не было бы вообще. Сейчас тупые нацики начнут писать глупости в университет о «русских ботах», чем сделают еще лучше. Связался с несколькими влиятельными журналистами Испании, — написал блогер в своем Telegram-канале.

9 ноября в Бердянске были задержаны два украинских диверсанта, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, они состояли в полку «Азов», один из них также числился в «Правом секторе» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).