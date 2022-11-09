В Бердянске задержаны два украинских диверсанта Рогов сообщил о задержании двух украинских диверсантов

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

В Бердянске были задержаны два украинских диверсанта, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, они состоят в полку «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), один из них также числился в «Правом секторе» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что задержанные готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города.

Задержали двух боевиков «Азова», один из них еще числился в «Правом секторе». У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска. Сейчас боевики дают признательные показания, по которым силовики узнают много интересного, — сказал Рогов.

Он добавил, что у задержанных нашли взрывчатку, гранаты и огнестрельное оружие.

9 ноября МВД ЛНР заявило о попытке украинских военных взорвать газопровод в поселке Новоайдар Луганской Народной Республики. Заложенное ими взрывное устройство обезврежено. Обнаружить бомбу полиции удалось при проверке сообщения случайного свидетеля. Лица, причастные к подготовке диверсии, устанавливаются. Предполагается, что украинские силовики рассчитывали лишить жителей Новоайдара газа и тепла накануне наступления холодов.