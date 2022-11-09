ВСУ попытались взорвать газопровод в ЛНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сапер ВС РФ

Украинские военные попытались взорвать газопровод в поселке Новоайдар Луганской Народной Республики. Заложенное ими взрывное устройство обезврежено, сообщается в Telegram-канале МВД ЛНР.

В Новоайдаре на одном из критически важных объектов инфраструктуры обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, — говорится в тексте.

Оно представляло собой пластиковый короб с проводами, в котором находилось около 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства. Обнаружить бомбу полиции удалось при проверке сообщения случайного свидетеля. Лица, причастные к подготовке диверсии, устанавливаются. Предполагается, что украинские силовики рассчитывали лишить жителей Новоайдара газа и тепла накануне наступления холодов.

Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области задержали двоих местных жителей, имеющих опыт боевых действий в составе украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они готовили подрыв городской электроподстанции.