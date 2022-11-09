В Бердянске задержали готовивших теракт «азовцев»

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Группа российского спецназа задержала в Бердянске двух мужчин, имеющих опыт боевых действий в составе украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они готовили подрыв городской электроподстанции, сообщает телеканал «Звезда».

При подготовке к финальной стадии — получении взрывчатки оперативниками — вместе со спецназом лица были задержаны, — передает канал слова одного из сотрудников.

Диверсанты являются местными жителями. Один из них в течение двух лет служил в составе «Азова», второй с 2014 года является участником национальных дружин, а в 2016-м вступил в «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Квартиру в одном из жилых домов Бердянска, где спецназ и схватил злоумышленников, мужчины использовали как схрон взрывчатки, гранат и боеприпасов к стрелковому оружию. Подорвать электроподстанцию они намеревались дистанционно. После этого, согласно найденной у националистов переписке, украинская разведка планировала задействовать их в еще нескольких терактах. В качестве вознаграждения им обещали выплатить по тысяче долларов и вывоз на подконтрольную Киеву территорию.

В отношении задержанных националистов возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, задержав девятерых ее участников. Они планировали совершение терактов против высокопоставленных членов местной администрации.