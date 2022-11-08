Сотрудниками Федеральной службы безопасности была пресечена деятельно диверсионно-разведывательной группы Службы безопасности Украины. Задачей последней, как передает РИА Новости, было осуществление терактов, направленных против высокопоставленных членов администрации Херсонской области. ФСБ задержала девять граждан Украины. Впоследствии они были арестованы.
На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области, — говорится в сообщении ФСБ.