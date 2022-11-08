Сотрудниками Федеральной службы безопасности была пресечена деятельно диверсионно-разведывательной группы Службы безопасности Украины. Задачей последней, как передает РИА Новости, было осуществление терактов, направленных против высокопоставленных членов администрации Херсонской области. ФСБ задержала девять граждан Украины. Впоследствии они были арестованы.