Уничтожение тульскими десантниками пехоты ВСУ под Соледаром попало на видео

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения операторами БПЛА подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ пехоты Вооруженных сил Украины под Соледаром на Артемовском направлении. В результате точного сброса боеприпаса ликвидировано четверо украинских военных. Это позволило штурмовой группе десантников без потерь занять позиции ВСУ, отметили в ведомстве.

В ходе боев на Соледаро-Артемовском направлении подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ активно применяют БПЛА со сбросами гранат для уничтожения живой силы противника, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по пункту управления украинскими беспилотниками, расположенному на правом берегу Днепра в Херсонской области. Он был нанесен бойцами группировки войск «Днепр» из гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б». По данным ведомства, артиллерийские подразделения продолжают вести контрбатарейную борьбу, выводя из строя орудия противника.

Тем временем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ стягивает подкрепления на Сватовско-Кременское направление, в частности к населенному пункту Макеевка. По его словам, противник укрепляет свои позиции за счет бронетехники и артиллерийских расчетов.