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Кабинет министров Украины сообщил о прекращении действия меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Такое решение было принято на заседании украинского правительства.

Меморандум был подписан 12 июля 2012 года в Ялте. По мнению украинских политиков, его отмена позволит получить стране дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов в условиях вооруженной агрессии РФ.

Ранее политолог из Украины Андрей Головачев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты». Также он добавил, что Зеленский переносит свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики.

Как ранее информировал NEWS.ru, в ноябре 2019 года международный суд ООН в Гааге отказался принять возражения России по поводу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействии финансирования терроризма в споре с Украиной.