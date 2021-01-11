Украинский мэр поручил подчинённым завести аккаунты в TikTok

https://static.news.ru/photo/126f63f4-5426-11eb-ad87-fa163e074e61_660.jpg Николай Нога Фото: Noha.Mykola/facebook.com

Глава администрации города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога потребовал, чтобы сотрудницы горсовета зарегистрировались в соцсети TikTok.

Речь, в частности, идёт о начальнице управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодёжи Ольге Сокульской. Мэр пояснил, что сам недавно завёл аккаунт в TikTok и был неприятно поражён качеством контента.

Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы ведь должны быть там, где молодёжь, — цитирует градоначальника УНИАН.

Нога предложил создать совещательный совет при администрации, который будет заниматься данным вопросом. Мэр подчеркнул, что в TikTok должна быть не только шуточная, но и познавательная для молодёжи информация.

Ранее NEWS.ru писал, что TikTok ужесточил борьбу с сомнительным видеоконтентом. Там пообещали удалять чрезмерно откровенные ролики. Более того, дискредитированные аккаунты нарушителей там решили удалять навсегда.

Сейчас сервисом, который изначально создавался для молодёжи, пользуются люди всех возрастов в 150 странах. Как правило, ролики довольно короткие, по несколько секунд, хотя технически юзеры могут размещать видео длительностью до трёх минут.