Украинских заключенных могут посадить на велогенераторы В Раду внесли законопроект о выработке электричества на велогенераторах зэками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий заключенным заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах, сообщил депутат Сергей Гривко в социальных сетях. Вместо этого им могут сократить срок заключения.

Зарегистрирован один из моих креативных законопроектов <...>. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок, — заявил украинский парламентарий.

Гривко добавил, что таким образом заключенным могут сократить срок на 30 дней в каждом году.

Ранее украинские эксперты предупредили о приближении «коммунального коллапса» из-за проблем с газом. С началом осени в регионах начали массово отключать горячую воду.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан назвал ситуацию с горячей водой «первым звоночком» грядущих проблем, которые спровоцируют «коммунальный коллапс». По его мнению, многие украинцы еще не поняли «тонкую грань перехода от профилактики сетей до коллапса» из-за того, что прежде воду отключали, ссылаясь на ремонты.

Глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко считает, что «многие составляющие энергетической инфраструктуры» не готовы к зиме.