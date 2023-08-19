Украинские военные останутся в Германии после обучения на танках Abrams

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Основной боевой танк США Abrams

Около 200 украинских военных заканчивают курсы по управлению американскими танками M1 Abrams в Германии, сообщает портал Business Insider со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке Мартина О’Доннелла. После завершения обучения они останутся в ФРГ до поставки Вашингтоном бронетехники Киеву.

По просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока не будет готов 31 танк, который США обязались отремонтировать и доставить на Украину к осени, — пояснил О’Доннелл.

В Пентагоне заверили, что обещанные Киеву танки обязательно будут переданы ВСУ. При этом точные сроки поставок не назвали, сославшись на соображения безопасности. В оборонном ведомстве США лишь уточнили, что это произойдет до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что США собираются отправить Украине танки Abrams в несколько разукомплектованном виде. В частности, планируется снять с них часть изощренной электроники системы управления, не будет особой брони с использованием обедненного урана и снарядов с тем же утяжелителем.

По словам американского военного эксперта Мэтью Хо, Вашингтон не передает Киеву новейшее военное оружие и технику, поскольку опасается захвата этих моделей российскими войсками. Он пояснил, что броня Abrams является секретной разработкой и попадание ее к ВС РФ недопустимо.