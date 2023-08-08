США «сливают» Украину поставками упрощенных танков Abrams Киеву представят не ту технику, что обещали раньше

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

США готовы отправить на Украину первую партию из числа давно обещанных танков Abrams. Однако, по поступающей информации, танки эти будут слегка разукомплектованы: планируется снять с них часть изощренной электроники системы управления, не будет особой брони с использованием обедненного урана и снарядов с тем же «утяжелителем». Возникает резонный вопрос, почему так? Ответов, видимо, будет несколько.

Урок английской ракеты

После того, как в руки наших специалистов попал образчик не взорвавшейся британской ракеты Storm Shadow, в натовских государствах оживились прежние страхи по поводу того, что современные западные орудия убийства могут оказаться «под лупой» российских технических специалистов. А значит, без усилия разведки все технически западные секреты станут российским достоянием. Собственно, сам ход СВО уже должен был убедить западных экспертов в том, что никаких преимуществ натовская техника перед российской не имеет. И широко разрекламированные Leopard горят, как свечки.

Но трудно отказаться от старых стереотипов, что насаждались десятилетиями. А потому в ответ на традиционные опасения американских конгрессменов, многие из которых так до сих пор и не уяснили, где находится эта самая Украина, Пентагон рапортует, что для ВСУ сойдут и разукомплектованные танки. Главное, что в принципе Америка держит слово и несколько Abrams доставит. А то ведь Германия вконец обидится. Ей-то пришлось гнать свои «Леопарды» на Украину после обещания Штатов так же пополнить украинский танковый корпус. А потому в Берлине росло ощущение, что их просто развели.

Фото: Thomas Imo/Global Look Press Танки Leopard

Упор на экспортный вариант

Есть еще одно серьезное опасение американских генералов. Это экспортный потенциал тех же Abrams, что подвергнутся на украинском фронте серьезнейшей проверке. Одно дело — не спеша галопировать на броне по пустыне, не встречая серьезного сопротивления. Другое — попасть под обстрел современными средствами поражения, которыми насыщена российская оборона. Вот тут репутация американской бронетехники рискует быстро сгореть вместе с экипажами, живучесть которых окажется мифом.

А это будет означать только одно: число стран, готовых платить миллиарды за право прикупить себе батальон Abrams, резко сократится. Ведь предложений на мировом танковом рынке хватает. Американцы уже испытали глубочайшее разочарование, глядя на то, насколько беспомощен хваленый комплекс ПРО Patriot, столкнувшийся с необходимостью поражать новейшие российские ракеты. Шок был сильный. Но вскоре был найден как бы все объясняющий аргумент.

На Украину-то, мол, поставили упрощенный экспортный вариант системы ПРО. А у таких комплексов и система управления не такая совершенная и радиус действия меньше. И ракеты «другого калибра». А вот настоящие Patriot противнику спуска не дадут. И их получат только самые преданные союзники.

Примерно такую же страховочную комбинацию, как представляется, американцы намерены разыграть и с направляемыми на Украину Abrams. Если уж их также сожгут в первом же бою. Мол, «настоящие» Abrams со всем фаршем будут другими.

Нет дела до Киева

Вывод из такой «предпродажной подготовки» американских танков следует только один: ставка на победу Украины уже не делается. Нет, США не могут отказать Киеву в поддержке, но «война до последнего украинца» должна вестись со все более скромными издержками для американских интересов.

Лозунг «Все для победы Украины!» сдан в утиль. Ведь для чего нужно использование обедненного урана в броне и снарядах? Это вещество с большим удельным весом, увеличивающее пробивную силу снаряда и крепость брони. Но украинцам и так сойдет. Их жизни для США не имеют значения.