Украинские военнопленные рассказали об отношении к ним российских военных Украинские военнопленные рассказали об отличном отношении к ним российских военных

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Украинские военнопленные рассказали РИА Новости, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома. Между тем украинское командование предупреждало их, что лучше не сдаваться, так как русские якобы издеваются над военнопленными, избивая и унижая их.

В плену отлично с нами обращались. Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили, — сказал 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

Другой украинский военный, 47-летний Николай Дяченко из города Сумы, сообщил, что к нему в плену тоже хорошо относились и не били.

До этого врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что между Россией и Украиной 17 октября проходил обмен военнопленными по формуле «110 на 110». По его словам, Россия забрала всех 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись лишь 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен, мародерство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Нарушившему закон может грозить срок от трех до 15 лет лишения свободы.