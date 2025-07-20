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20 июля 2025 в 14:05

Украинские уклонисты семь часов шли до границы, чтобы сдаться

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Трое украинцев прошли семь километров и вышли к границе с Белоруссией с намерением сдаться пограничникам. На видео, опубликованном в Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина, молодой человек назвал это «первыми секундами на свободе».

Это Беларусь, мы идем в село, искать каких-то людей, чтобы сдаться пограничникам. Мы шли семь часов без перерыва, устали, километров 30, — сказал молодой человек.

Ранее Верховная рада Украины в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. Законопроекты вступят в силу с 7 августа и будут действовать до 5 ноября.

Позже депутат Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что украинский парламент окончательно принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. При этом она отметила, что в документе нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на службу, что может создать возможности для злоупотреблений. Также Верховная рада Украины поддержала законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек.

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