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16 июля 2025 в 15:46

Рада поддержала увеличение численности СБУ

Депутат Геращенко: Рада одобрила увеличение численности СБУ на 10 тысяч человек

Фото: Социальные сети

Верховная рада Украины поддержала законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Также сотрудникам службы разрешили применять оружие при выполнении «задач обороны».

Предлагается предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны, — написала Геращенко.

Численность сотрудников СБУ увеличится с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения – с 31 тысячи до 41 тысячи. Как сообщается, предлагается создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций «А», «который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность».

Ранее Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в адрес российского вице-премьера Дмитрия Патрушева. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, он подозревается в организации вывоза украинского зерна на территорию России. В СБУ утверждают, что Патрушев причастен к якобы незаконному перемещению сельскохозяйственной продукции из ДНР и ЛНР.

Также украинские правоохранительные органы объявили в розыск режиссера Карена Шахназарова и актера Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Основанием для розыска стало обвинение в «поддержке действий Российской Федерации».

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