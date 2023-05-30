Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева Klymenko Time: в одном из районов Киева возник пожар

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украинское издание Klymenko Time сообщает о пожаре в Киеве. При этом в Telegram причины возгорания издание не указало.

Пожар в Киеве, — подчеркивается в публикации.

О столбе черного дыма сообщают подписчики Оболонского района украинской столицы. Они же публикуют фотографии пожара.

Украинские СМИ прежде сообщали о пожаре в Сумах. Там также поднимался дым, другие подробности неизвестны. Воздушная тревога вечером 30 мая в этих регионах не объявлялась.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что в ответ на прилеты в Москву дронов Вооруженные силы России должны взять столицу Украины Киев под свой контроль. По его мнению, тогда обстрелы территории РФ прекратятся.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги в 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов.