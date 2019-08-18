https://static.news.ru/photo/02ce1bea-c19a-11e9-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники украинской пограничной службы были вынуждены стрелять по внедорожнику в Черновицкой области.

Инцидент произошёл примерно в 03:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщается на сайте погранслужбы. Водитель транспортного средства пытался на высокой скорости пересечь КПП.

Работники ведомства потребовали у шофёра остановиться, однако он продолжил движение, направив машину в людей. Силовикам пришлось открыть огонь в воздух. Мужчина никак не отреагировал, и охранники границы прострелили колёса автомобиля.

Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу, — отметили в службе.

Ранее News.ru писал, что российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров. Инцидент произошёл в акватории Таганрогского залива. Двое граждан соседнего государства ловили рыбу без соответствующего разрешения. В лодке находился улов — около четырёх тысяч особей частиковых пород рыб — и почти 100 орудий лова в виде подъёмных ловушек. В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».