Украинские экс-президенты призвали мир спасти «азовцев» в Мариуполе Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мировых лидеров помочь вызволить «азовцев» и гражданских с «Азовстали»

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Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко обратились к лидерам государств с просьбой помочь в эвакуации с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся бойцов Нацгвардии Украины и гражданских лиц. Об этом Порошенко написал в своём Telegram-канале. Ранее украинские боевики сообщили, что все мирные граждане покинули «Азовсталь».

Мы обращаемся к руководителям стран мира. В государства — члены Европейского союза, Соединённых Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также в ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев на территории завода «Азовсталь», — написал Порошенко.

Также он предложил властям Украины присоединиться к процессу переговоров и лично принять участие в процедуре экстракции (перемещении вызволенных с завода боевиков в третью страну).

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что все мирные граждане с «Азовстали» эвакуированы. По этой причине у подразделений «развязаны руки», и частично признанная республика может предпринимать дальнейшие действия, считает он.