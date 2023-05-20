Украинские дипломаты могут остаться без денег Мельник: украинский МИД в октябре может остаться без финансирования

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

МИД Украины в октябре может остаться без финансирования. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник. Несмотря на это, он подчеркнул, что количество диппредставительств должно быть расширено, в частности, в Азии, Латинской Америке и Африке. Слова дипломата прозвучали в эфире национального телемарафона «Единые новости».

У нас не хватает финансирования. Хочется верить, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование Министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если это не будет сделано, то где-то в октябре МИД останется без финансирования, — сказал Мельник.

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует открыть порядка десяти посольств в странах Африки.

Ранее Мельник заявил, что «эгоистические интересы» ФРГ стали одной из причин провала Минских соглашений. Бывший посол Украины в Германии упрекнул Берлин в том, что вместо давления на Москву тот предпочел «не раздражать россиян».

Он также выразил возмущение по поводу решения посла Украины в Германии Алексея Макеева отказаться от традиционного возложения цветов к советским мемориалам в Берлине. По его словам, это оскорбление памяти предков. Мельник также отметил, что он работал в Берлине «семь лет, вкладывая в это пот и кровь», и теперь его «наследие топчут ногами».