Украинская полиция намерена усилить меры безопасности в 9 регионах страны

https://static.news.ru/photo/e17bfd8a-cb94-11ea-b598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Global Look Press

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила о намерении усилить меры безопасности в девяти регионах страны после захвата террористом заложников в автобусе Луцка.

Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также правоохранители подчеркнули, что такие меры помогут своевременно реагировать на криминогенную ситуацию и не допустить любых террористических проявлений. На въездах и выездах из областных центров будут выставлены мобильные посты. Также на вокзалы и автостанции выведут дополнительные патрули.

В центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что захват заложников в Луцке произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист, который назвал себя Максим Плохой, сам позвонил в полицию и сообщил об этом. В микроблоге Twitter он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае мужчина угрожал устроить взрывы.